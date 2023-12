Dino no STF, promessa de Lula, número 1 de Milei e El Niño dispara preços: confira destaques do Hora H do Agro

Participação do presidente da República na COP28 é outro assunto abordado no programa deste sábado, 2

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Flávio Dino foi indicado pelo presidente Lula para a vaga de Rosa Weber no STF



O programa Hora H do Agro deste sábado, 2, analisou os principais efeitos no Supremo Tribunal Federal e nas pautas do agronegócio na Corte com a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo presidente Lula. Um levantamento realizado pela Jovem Pan News revelou que o atual presidente foi quem mais indicou nomes para a Corte, seguido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Outro tema abordado no programa foi a participação do presidente Lula na COP 28, que prometeu em discurso zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Especialistas revelam que a medida poderia afetar diretamente o agronegócio e ferir o Código Florestal, se a intenção de Lula for acabar também com o desmatamento legal, ou seja, aquele autorizado pela legislação brasileira. A indicação do ministro da Economia por Javier Milei, a disparada de preços das commodities agrícolas devido ao fenômeno El Niño e a perspectiva de virada na tendência dos preços do leite ao produtor rural também estiveram em destaque. Confira os principais destaques:

Lula faz promessa na COP 28 que pode afetar o agro; entenda

Nesta semana, o presidente Lula prometeu que o Brasil vai alcançar o desmatamento zero até 2030. A fala aconteceu durante a COP 28, evento que acontece em Dubai. Ao programa Hora H do Agro deste sábado, 2, o ex-secretário do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Lunardelli, afirma que a medida poderá afetar diretamente o agronegócio se a promessa de Lula envolver também o desmatamento legal. Isso porque, atualmente, a legislação brasileira, através do Código Florestal, permite a abertura de até 20% da área de propriedades localizadas neste bioma. A medida de Lula poderia então proibir a supressão dessas áreas para produção de alimentos. Confira a análise.

STF virou partido político? Entenda perfil da Corte em 2024 com indicação de Dino

Um dos principais destaques da semana na política foi a nomeação de Flávio Dino, atual ministro da Justiça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação, feita pelo presidente Lula, ocorre devido a aposentadoria da ministra e então presidente da Corte, Rosa Weber. Um levantamento realizado pelo Hora H do Agro revela que Lula é o presidente que mais indicou ministros ao STF, com quatro nomeações. Na sequência, aparece a ex-presidente Dilma, com três nomeações. Confira análise do colunista da Gazeta do Povo, Paulo Polzonoff, sobre o perfil da Corte, impactos de Dino no STF e efeitos no agro.

Número 1 de Milei para a economia prevê diminuição do Estado e corte de gastos públicos

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, confirmou nesta semana o nome de Luis Caputo para o principal cargo no novo governo, o de ministro da Economia. Caputo já foi presidente do Banco Central argentino e também ministro das finanças no governo do ex-presidente Mauricio Macri. O programa Hora H do Agro deste sábado, 2, destacou que o ministro da Economia de Milei terá grandes desafios pela frente, já que a Argentina enfrenta uma inflação de mais de 140%, índices de pobreza que atingem mais de 40% da população e um problema sério de falta de dólares na economia. Confira a análise do comentarista da Jovem Pan, Gustavo Segré, sobre o indicado para a pasta.

El Niño forte impacta produção de alimentos; preços disparam até 16%

Em novembro, os preços de algumas commodities agrícolas dispararam no Brasil. O trigo, por exemplo, teve alta de mais de 16,5% ao produtor rural. Já o arroz subiu 12,9% e o café, 9,4%, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O programa Hora H do Agro deste sábado, 2, revelou que entre os motivos dessas elevações está o fenômeno climático El Niño, que gerou chuvas excessivas no Sul do país e precipitações irregulares e seca na metade norte. Confira a análise do consultor agro do Itaú BBA, Cesar de Castro, sobre as tendências e efeitos nos preços dos alimentos ao consumidor.

Pior crise da história do setor leiteiro chegou ao fim? Cepea indica possível alta de preços

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) revelou nesta semana que o movimento de queda do preço do leite pago ao produtor rural pode perder força nos próximos meses. A expectativa é que a cotação do produto captado em novembro fique estável na média Brasil. Porém, não se descarta a possibilidade que algumas regiões do país já comecem a ter alta nos valores. Entre os motivos para essa projeção está uma menor captação de leite, que foi influenciada pelo clima adverso, e diminuição de investimentos por parte dos pecuaristas. Confira a análise do economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Glauco Carvalho, ao programa Hora H do Agro deste sábado, 2.