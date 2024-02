ESG em colapso, Biden pressionado, Congresso x Lula e soja abaixo de R$100

Setor agrícola de pelo menos 11 países já se manifestou contra as políticas do governo

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No Brasil, o Congresso retoma os trabalhos na próxima semana



O programa Hora H do Agro deste sábado, 3, destacou a expansão dos protestos de agricultores pela Europa. Só neste ano, o setor agrícola de pelo menos 11 países já se manifestou contra as políticas do governo. Os produtores rurais são contra a retirada de subsídios, imposição de regras ambientais, aumento dos custos de produção e acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Será este o fim da agenda ESG na Europa? Outro tema analisado foi o ataque a uma base militar dos Estados Unidos, que matou três americanos e deixou 25 pessoas feridas. O atentado, liderado por grupos apoiados pelo Irã, ocorreu na fronteira da Jordânia com a Síria. Em pleno ano eleitoral, o presidente americano, Joe Biden, se vê cada vez mais pressionado a revidar o ataque, elevando ainda mais a tensão no Oriente Médio e podendo mudar os rumos da disputa presidencial.

No Brasil, o Congresso retoma os trabalhos na próxima semana. A BMJ Consultores revela quais serão as pautas prioritárias do agronegócio neste ano e diz que as eleições municipais, além do último ano de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, devem alterar a dinâmica no legislativo, afetando, inclusive, as pautas do governo. Já no agro, o destaque é para os preços da soja, que ‘derreteram’. O produto comercializado em Mato Grosso já perdeu o patamar de R$ 100 e em janeiro, o grão acumula queda de 19% no estado. Um levantamento realizado pelo Cepea indica que o agricultor das principais regiões produtoras do Brasil não conseguirá pagar o custo total da safra. Além do recuo de preços, o fenômeno El Niño afetou a produtividade no campo.

Agenda ESG na Europa está em colapso? Fúria contra governo já alcança 11 países

Os protestos de agricultores na Europa continuaram ganhando grandes proporções. Nesta semana, o setor produtivo de países como França, Bélgica, Itália, Grécia, Portugal, Irlanda e Holanda bloqueou diversas rodovias em manifestação contra o governo europeu. Os produtores rurais são contra a retirada de subsídios, imposição de regras ambientais, aumento dos custos de produção e acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Um levantamento realizado pelo Hora H do Agro neste sábado, 03, destacou que agricultores de pelo menos 11 países já se manifestaram em 2024. Será este o fim da agenda ESG na Europa? Confira a análise do presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Caio Carvalho.

EUA: ataque a base militar pressiona Biden em pleno ano eleitoral

No último fim de semana, três militares americanos foram mortos e 25 ficaram feridos em um ataque de drone a uma base dos Estados Unidos na fronteira da Jordânia com a Síria. De acordo com o governo americano, a incursão foi realizada por grupos radicais apoiados pelo Irã, que negou envolvimento. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a estratégia de retaliação já está decidida e que todos os envolvidos no episódio serão responsabilizados. Já o secretário de estado americano, Antony Blinken, citou que a situação no Oriente Médio é a mais perigosa desde 1973. Confira a análise do diretor de estratégia da Arko Advice, Thiago de Aragão, sobre os impactos na geopolítica e agro brasileiro.

Governo terá nova derrota no Congresso em 2024? Veja as pautas prioritárias

Em Brasília, o Congresso volta do recesso e retoma os trabalhos na próxima semana. As atenções se voltam para as pautas do agronegócio que serão prioridades em 2024, além das eleições municipais e os desdobramentos do último ano de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Vale lembrar que no ano passado, o PL do Marco Temporal das Terras Indígenas, que era um dos principais temas para o agro brasileiro, foi aprovado no Congresso, em uma vitória do setor produtivo. Confira a análise do CEO da BMJ Consultorias, Wagner Parente, ao Hora H do Agro deste sábado, 03.

Crise no agro: soja abaixo de R$ 100 já é realidade no Brasil

O preço da soja em Mato Grosso perdeu o patamar de R$ 100 por saca em janeiro. O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) indica que o agricultor que tinha o produto disponível chegou a comercializar o grão por R$ 93 a saca. No acumulado de janeiro, o preço da soja no estado já caiu 19% e aprofunda a crise que o setor está passando. O programa Hora H do Agro deste sábado, 03, destacou que um estudo realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indica que o agricultor nas principais regiões produtoras de soja deverá fechar a temporada 23/24 no negativo. A conclusão é que a produtividade esperada da safra não será suficiente para saldar o custo total. Confira a análise do pesquisador Mauro Osaki.