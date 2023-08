Hora H do Agro debate tensão entre China e EUA, ameaça russa sobre arma nuclear e nova invasão do MST

Programa também discute a semana movimentada na CPI que apura invasões de terra e a declaração da ministra Sonia Guajajara sobre áreas indígenas

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/07/2023 Cerca de 1.500 integrantes do MST voltaram a invadir a Embrapa Semiárido, em Petrolina (CE)



O programa Hora H do Agro analisou o aumento das tensões entre EUA e China após o país asiático alertar os americanos a “não cruzarem a linha vermelha” sobre Taiwan. Isso porque os Estados Unidos anunciaram um pacote histórico de US$ 345 milhões em ajuda militar à ilha. Já a Rússia ameaçou novamente utilizar armas nucleares caso a contraofensiva da Ucrânia seja bem sucedida. Na semana, os ucranianos atacaram prédios ministeriais em Moscou e também um navio do país. No programa deste sábado, também estiveram em discussão a nova invasão de terras realizada pelo Movimento Sem Terra (MST) à Embrapa Semiárido, o depoimento do líder da Frente Nacional de Luta (FNL), José Rainha, à CPI do MST e a fala da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, de que na próxima semana o governo Lula deve homologar mais terras indígenas no Brasil ou abrir mais estudos de viabilidade.

China alerta EUA para não “cruzar a linha vermelha” sobre Taiwan; entenda os efeitos

Nesta semana, os chineses fizeram um importante alerta aos Estados Unidos para que não “cruzem a linha vermelha” sobre Taiwan. O aumento das tensões ocorreu após os EUA anunciarem um pacote histórico de US$ 345 milhões em ajuda militar à ilha. Pela primeira vez na história, os americanos farão o envio de equipamentos do próprio departamento de defesa a Taiwan. Confira análise do diretor de estratégia da Arko Advice, Thiago de Aragão.

MST: até quando novas invasões vão ocorrer?

Cerca de 1.500 integrantes do MST voltaram a invadir a Embrapa Semiárido, em Petrolina (CE). Parte do espaço invadido seria destinado à realização do Semiárido Show, evento voltado para a agricultura familiar. De acordo com o movimento, a decisão foi tomada porque o governo Lula não cumpriu a promessa de destinar áreas para assentar as famílias acampadas na região. A semana também foi marcada por movimentações na CPI do MST. Isso porque a comissão ouviu o líder sem-terra José Rainha. Confira entrevista com o presidente da CPI do MST, Tenente Coronel Zucco.

Governo Lula prepara novas demarcações de terras indígenas

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmou durante um evento em Mato Grosso que no dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, mais terras indígenas no Brasil devem ser homologadas ou estudos de viabilidade abertos, segundo a “Gazeta do Povo”. Neste ano, o presidente Lula já homologou seis terras indígenas. Uma, inclusive, localizada em Vicente Dutra (RS), atinge pequenos produtores. Confira a análise do consultor jurídico Rodrigo Kaufmann, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), sobre o tema e as expectativas para a votação do Marco Temporal das Terras Indígenas.

EUA proíbem China de comprar terras agrícolas americanas

O Senado dos Estados Unidos aprovou, por 91 votos a favor e 7 contra, uma emenda que proíbe a China de comprar terras agrícolas americanas. Isso porque a aquisição de algumas áreas pelos chineses tem provocado receio sobre a segurança nacional, já que algumas propriedades compradas estavam localizadas em áreas próximas a bases militares americanas. Para alguns congressistas, a medida tornará o país mais seguro. Segundo o senador Mike Rounds, “a China vê os EUA como principal concorrente e deseja obter oportunidades para vigiar as capacidades e recursos dos americanos”. Confira análise sobre o tema com o pesquisador Leandro Gilio, do Insper Global Agro.