Hora H do Agro destaca possível interferência na Petrobras, gripe aviária e impasse entre governo e setor agrícola

Programa também abordou as projeções para preços da soja, que já subiram 10% em maio

Fernando Frazão/Agência Brasil Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de Magda Chambriard para a presidência da estatal



O programa Hora H do Agro deste sábado (25) analisou os impactos que a Petrobras deve sofrer após o Conselho de Administração da estatal aprovar o nome de Magda Chambriard, indicada por Lula, para a presidência. A Raion Consultoria relembra que Magda fez parte da equipe da ex-presidente Dilma Rousseff e não descarta um aumento da interferência política em preços de combustíveis. No agro, a redução das tarifas de importação de arroz até o fim do ano gerou um impasse entre o governo e o setor agrícola. Os produtores rurais alegam que não é necessária a importação, pois o volume colhido no Estado é suficiente. Já o governo diz querer evitar especulações no mercado e impactos na inflação. O programa deste sábado também abordou as projeções para preços da soja, que já subiram 10% em maio, e de fertilizantes, além do avanço da gripe aviária no mundo, atingindo não só granjas de corte e ovos, mas bovinos e até humanos. Confira!

Soja e fertilizantes: tudo que você precisa saber

Os preços da soja registraram alta de quase 10% em maio. Em regiões como Paraná e Mato Grosso, esse percentual representa uma elevação de quase R$ 10 por saca no mês. Enquanto isso, no mercado de fertilizantes, as compras para a safra 24/25 avançaram para 45%, indicou a StoneX Brasil. A consultoria revela uma mudança no perfil de aquisição dos insumos, já que os produtores rurais estão deixando para fazer a compra do adubo mais próximo da safra. Confira as projeções!