Hora H do Agro destaca projeto do PT contra o agro, seca no Canal do Panamá e pior crise da pecuária 

Preço da arroba já recuou 25% em 2023, mas valor da picanha ao consumidor final não acompanhou a queda; petitas tentam proibir a pulverização aérea de agroquímicos em lavouras paulistas

Divulgação/Assessoria de Imprensa da deputada Ana Perugini Deputada estadual Ana Perugini (ao centro) organizou audiência pública para discutir pulverização aérea de agrotóxicos em São Paulo



O programa Hora H do Agro deste sábado, 19, analisou os efeitos da crise do boi gordo, apontada por especialistas como uma das piores da história. Isso porque o preço da arroba paga ao pecuarista já recuou 25% em 2023. Do outro lado, os preços da picanha ao consumidor final não tiveram a mesma intensidade de queda e caíram apenas 5%. A jornalista Kellen Severo também destacou no programa um movimento de deputados do PT para proibir a pulverização aérea de agroquímicos em lavouras do Estado de São Paulo, além da aprovação pelos Estados Unidos do uso comercial da maior aeronave não tripulada para pulverização. Também esteve em destaque a seca sem precedentes no Canal do Panamá. Na rota, o número de navios que transitam foi reduzido e o tempo de espera aumentou. No agro, produtos como carnes, pescados, frutas e pulses, como lentilha e grão de bico, são transportados pela infraestrutura. Vem aí um novo caos logístico? Entenda!

PT quer proibir agro de fazer pulverização aérea; entenda!

A deputada estadual Ana Perugini, do PT, propôs um movimento para criar uma lei que proíbe a pulverização aérea de agroquímicos no Estado de São Paulo. A sugestão ocorreu durante uma audiência pública que teve como tema “Pulverização Aérea de Agrotóxicos: o Veneno Chega à Mesa”. Além de parlamentares, estiveram no encontro representantes do Ministério Público, ambientalistas, organizações não governamentais e movimentos sociais, como o MST. Um levantamento realizado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) revela que, atualmente, 20 municípios brasileiros proíbem a pulverização aérea de defensivos agrícolas, além do Ceará. Movimentos que também querem proibir a pulverização através de aviões agrícolas são vistos em Estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Pecuária tem pior ano da história, mas picanha só cai 5%

O mercado do boi gordo passa por uma das piores crises da história. Isso porque o preço da arroba do animal pago ao pecuarista já acumula uma queda de 25% em 2023, segundo o Cepea. Este recuo é o maior em pelo menos uma década. O programa Hora H do Agro destacou que, apesar dessa situação, o preço da carne bovina ao consumidor final não acompanhou a queda sentida pelos pecuaristas. Dados da consultoria HN Agro indicam que enquanto o boi recuou quase 25% em 12 meses, a picanha caiu apenas 5%. Entenda o motivo e o que esperar para o agro e para o corte bovino.

Novo caos logístico? Seca “sem precedentes” afeta Canal do Panamá

O Canal do Panamá está sendo afetado por uma seca severa, classificada como uma situação sem precedentes. As autoridades do canal revelam que o nível do Lago Gatún, que fornece água para a passagem de navios, está no menor patamar em anos. Com isso, o número de embarcações que passam diariamente pelo canal será reduzido de 36 para 32, aumentando o tempo de espera. O programa deste sábado analisou este tema, já que produtos do agronegócio brasileiro, como carnes, frutas, pescados e pulses, passam pela rota. Atualmente, cerca de 2,4% do comércio marítimo global passa pelo Canal do Panamá, sendo que 170 países já foram beneficiados pela infraestrutura. Haverá um novo caos logístico? Qual o risco para o agro brasileiro? Confira a análise da Macroinfra Consultorias!

EUA aprovam uso de maior aeronave não tripulada para pulverização

Uma fabricante de aeronaves elétricas da Califórnia (EUA) recebeu neste mês aprovação da administração de aviação americana para operar a Pelican Spray, que é a maior aeronave elétrica não tripulada a receber este tipo de liberação do governo dos Estados Unidos. Na prática, essa autorização vai permitir à empresa iniciar as operações comerciais no país. Aqui no Brasil, a Embraer fechou em 2021 uma parceria de avaliação tecnológica com essa empresa americana para trazer a aeronave pelican futuramente às lavouras brasileiras.