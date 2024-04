Hora H do Agro destaca risco de Maduro invadir Guiana, alta do diesel e possível fechamento de fazendas nos EUA

Programa analisou os riscos de uma guerra em plena fronteira com o Brasil

Juan Barreto/AFP Outdoor do ditador venezuelano Nicolás Maduro em Caracas



O programa Hora H do Agro deste sábado (6) analisou os riscos de uma guerra em plena fronteira com o Brasil. Isso porque nesta semana, o ditador Nicolás Maduro assinou uma lei que anexa parte da Guiana à Venezuela. Durante cerimônia para promulgação, ele afirmou que a decisão foi aprovada pela população em um referendo que aconteceu em dezembro. Também esteve em discussão a disparada do preço do petróleo, que alcançou US$ 90 o barril, maior patamar desde outubro de 2023. Essa alta pressiona a Petrobras a realizar um novo reajuste nos combustíveis. A situação tem como cenário planos da Rússia de reduzir as exportações de diesel após ataque da Ucrânia a refinarias do país. O tema importa, já que os russos são os principais fornecedores do Brasil

Também foi abordada a renegociação das dívidas do agro e o fato de muitos produtores rurais terem ficado de fora, além da denúncia que agricultores dos Estados Unidos estão fazendo. Eles afirmam que o estado do Oregon está querendo fechar pequenas fazendas com base em regras sobre o uso de água. Será este um novo degrau da agenda ESG implementadas por governos? Confira!

Maduro vai invadir a Guiana?

O ditador Nicolás Maduro assinou nesta semana uma lei que anexa parte da Guiana à Venezuela. Durante cerimônia para promulgação, ele afirmou que a decisão foi aprovada pela população em um referendo que aconteceu em dezembro. Para o Brasil, o tema importa já que Roraima faz fronteira tanto com a Venezuela como com a Guiana. Além disso, o Estado é considerado uma das últimas fronteiras agrícolas do país. Confira a análise do professor de relações internacionais do Ibmec, Carlo Cauti.

Quando o diesel vai subir? Petróleo dispara e atinge o maior patamar do ano

A Rússia planeja reduzir as exportações de diesel neste mês para o menor nível em cinco meses. Uma reportagem da Bloomberg revela que a decisão seria motivada por danos gerados à infraestrutura de diversas refinarias depois de ataques realizados por drones ucranianos no mês passado. Para o Brasil, o tema importa já que o país de Putin é nosso principal fornecedor do combustível. A notícia surge na mesma semana que o petróleo atingiu US$ 90 o barril, maior patamar desde outubro de 2023. Diante deste cenário, é apenas uma questão de tempo para a Petrobras elevar os preços do diesel e da gasolina? Confira a análise de Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

Governo quer fechar pequenas fazendas nos EUA; entenda o motivo!

Nos Estados Unidos, produtores rurais afirmam que há uma tentativa do governo de fechar pequenas fazendas. Isso porque no estado do Oregon, o governo está tornando as regras sobre uso da água mais rígidas e elevando as regulamentações, o que pode inviabilizar a atividades em pequenas propriedades. Confira a análise do coordenador do laboratório de bioeconomia da FGV, Daniel Vargas.

Dívidas do agro: veja se você poderá fazer a renegociação

O agronegócio enfrenta algumas dificuldades neste ano, entre elas a quebra de safra em função de adversidades climáticas e o recuo nos preços de commodities e produtos como leite e carnes, por exemplo. A situação gerou problemas financeiros em diferentes regiões do país. Por isso, o Banco Central publicou nesta semana uma resolução com os detalhes sobre a renegociação das dívidas de produtores rurais. Confira a análise do assessor técnico da CNA, Guilherme Rios.

Veja trecho do programa