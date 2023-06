Hora H do Agro discute indicado de Lula ao STF, futuro da direita no Brasil e vaca de R$ 21 milhões

Programa também analisou como a reforma tributária impactará o agronegócio brasileiro caso o texto seja aprovado no Congresso

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Cristiano Zanin foi aprovado pelo Senado e vai assumir uma cadeira no STF



O programa Hora H do Agro deste sábado, 24, avaliou os impactos da aprovação do ex-advogado e indicado de Lula, Cristiano Zanin, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Na política, também foi abordado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o futuro da direita no Brasil caso ele se torne inelegível. Também foi avaliado o texto da reforma tributária — principalmente se o agronegócio vai pagar mais impostos —, o encontro entre representante dos EUA e o presidente da China, Xi Jinping, e a fala de Joe Biden, que classificou o chinês como “ditador”, além da intenção do governo de criar uma regulação para o mercado de carbono. Nas pautas do agronegócio, um dos destaques foi a divulgação da data de anúncio do Plano Safra 23/24, a avaliação de uma vaca da raça nelore em R$ 21 milhões e a morte de mais de 2,7 mil animais em Mato Grosso do Sul devido a uma onda de frio no último fim de semana. Confira!

Ex-advogado de Lula no STF: o que muda para o agro?

Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula, foi aprovado pelo Senado para assumir a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Com isso, 7 dos 11 ministros que compõem a Corte são indicações do PT. Qual será o impacto da entrada de Cristiano Zanin nas pautas do agronegócio? Confira a análise do colunista da “Gazeta do Povo” Paulo Polzonoff.

Agro terá tratamento diferenciado na reforma tributária?

O relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, apresentou nesta semana um texto substitutivo que deverá ser usado como base do tema no legislativo. A proposta prevê alíquotas diferenciadas, reduzidas pela metade, para os produtos e insumos agropecuários. O vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário (ABDT), Eduardo Diamantino, revela que mesmo com a redução de alíquota o pagamento de imposto pelo agro será maior que o solicitado por entidades que representam o setor.

Plano Safra: ministro admite que há dificuldade de orçamento

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou que o anúncio do Plano Safra 23/24 será realizado nos dias 27 e 28 de junho. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, ele revelou que o governo ainda está alinhando como será a comprovação de práticas sustentáveis por agricultores e admitiu dificuldades de orçamento.

China x EUA: futuro do Brasil é ao lado de qual potência?

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, esteve na China em uma série de reuniões com diplomatas e com o presidente chinês, Xi Jinping. A visita ocorre em um momento de tensão nas relações entre as duas maiores economias do mundo. Um dia depois do encontro, o presidente dos americano, Joe Biden, equiparou Xi a ditadores. Já a China classificou o comentário como “uma provocação política aberta”. O futuro do Brasil e do agronegócio está ao lado de qual dessas duas potências? Veja a análise do cientista político Heni Ozi Cuckier.

Governo trabalha para criar mercado de carbono; agro será beneficiado?

O governo trabalha em uma proposta para regulamentar o mercado de carbono no Brasil. Nesta semana, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou suas propostas ao vice-presidente, Geraldo Alckmin. Enquanto isso, o governo afirma que ainda não há prazo definido para a apresentação da proposta. O agronegócio será beneficiado neste mercado de carbono que Lula pretende regular?

EUA lutam contra a seca: “Condição das lavouras é uma das piores da história”

As lavouras de soja e milho nos Estados Unidos seguem enfrentando um período de tempo seco. Segundo a consultoria americana MD Commodities, a condição da safra é uma das piores da história e está pior, inclusive que o ano de 2012, quando o país registrou uma forte quebra de safra por conta da estiagem. “Em alguns lugares, já há perdas irreversíveis”, afirma Pedro Dejneka, sócio da empresa.

Recorde mundial: vaca é avaliada em R$ 21 milhões

A semana foi marcada por um recorde durante um leilão de animais aqui no Brasil. Um terço de uma vaca da raça nelore foi vendido por cerca de R$ 6,9 milhões, um recorde mundial no valor pago por um animal deste tipo. Com isso, a vaca está avaliada em cerca de R$ 21 milhões. O Hora H do Agro mostra o que faz o animal ser tão valioso.