Hora H do Agro discute restrição de uso da água, drones espiões e mudança na gasolina e diesel 

O programa Hora H do Agro deste sábado, 14, revelou que as tensões sobre o uso da água tem se elevado ao redor do mundo. Ministros europeus pediram progressos rápidos nas políticas de segurança hídrica, enquanto agricultores da Austrália protestaram contra regras do governo sobre o tema. Já aqui no Brasil o assunto ganhou destaque principalmente pelo tempo seco que atinge grande parte do país. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revela que já há diversas restrições sobre o uso da água na agricultura, em alguns casos chegando a 50%.

Outro tema em debate foram os efeitos que as mudanças na composição da gasolina e diesel devem gerar em preços dos combustíveis, motores de automóveis e no agro. Nesta semana, o Congresso aprovou um projeto de lei que eleva o percentual de etanol na gasolina e do biodiesel ao diesel. A medida precisa agora ser sancionada pelo presidente. No Paraná, o destaque foi o caso de indígenas que agrediram e roubaram um fuzil de um oficial das Forças Armadas. O caso ocorreu na última semana em uma propriedade rural invadida em Terra Roxa.

Já no cenário internacional, a análise foi sobre o banimento de novos drones da fabricante chinesa DJI nos EUA. O projeto, que foi aprovado pela Câmara do país, ocorre em meio à crescente guerra comercial entre os países, ameaças à soberania nacional e desconfianças de espionagem pelo partido comunista chinês. Confira!