Hora H do Agro fala sobre Rota da Seda, lei ESG, mudanças em fertilizantes e defensivos

Governo Lula avalia aderir ao projeto de investimento da China em infraestrutura, mas decisão poderá trazer um alto custo geopolítico

Ricardo Stuckert/PR/19/01/2024 Lula durante audiência concedida ao ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi



O programa Hora H do Agro deste sábado (28) analisou os rumos da guerra no Oriente Médio e a possibilidade de o conflito se tornar uma guerra total. Já aqui no Brasil, o governo Lula avalia aderir à Rota da Seda, projeto de investimento da China em infraestrutura. Porém, a BMJ Consultores revela que essa decisão poderá trazer um alto custo geopolítico.

Outro tema abordado foi a incerteza sobre a Lei ESG da Europa que vai punir o Brasil. Um projeto de lei no Senado quer que os europeus paguem na mesma moeda e prevê imposição de restrições a países que criarem barreiras aos produtos brasileiros. Enquanto isso, o agro acompanha com atenção uma crítica de Lula, que disse haver “crescente” uso de agroquímicos nas lavouras brasileiras. Acompanhe!

Assista ao Hora H do Agro deste sábado (28)