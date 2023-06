Hora H do Agro: Lula diz que ‘o povo quer picanha’; preço da carne vai cair?

Programa deste sábado destacou queda da arroba do boi gordo e julgamento do Marco Temporal no Supremo; reforma tributária, crédito rural e a aproximação entre Rússia e China também estiveram em pauta

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação O presidente Lula participa da 17ª Bahia Farm Show



O programa Hora H do Agro deste sábado, 10, discutiu a retomada do julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas no STF. O tema estava parado na Corte desde 2021 após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Também foi abordada a fala do presidente Lula de que “o povo quer picanha”. Para entender a perspectiva de preços da carne bovina e também da arroba do boi, um dos entrevistados desta semana foi a CEO da Agrifatto, Lygia Pimentel. Esteve em destaque ainda a apresentação do texto do grupo da reforma tributária — e seus efeitos no agronegócio —, a liberação de R$ 3,6 bilhões para o crédito rural e a aproximação entre Rússia e China, depois que as forças armadas de ambos os países realizaram uma patrulha aérea. Confira!

STF inicia julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas; entenda o tema

O Supremo Tribunal Federal retomou nesta semana o julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas. Os ministros devem decidir se a data da promulgação da Constituição vai servir como um marco no tempo para a demarcação de terras aos índios. Na prática, se o Marco Temporal for mantido, valerá a regra de que só pode ser demarcada uma terra em que esses povos ocupavam até 5 de outubro de 1988. Durante o programa Hora H do Agro deste sábado, a advogada e mestre em direito constitucional Luana Ruiz ressaltou o caráter revisionista do Supremo. Isso porque, no julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, os ministros do STF levaram o marco em consideração. Agora, a própria Corte volta a analisar um tema que ela mesma já tinha aceitado em decisões anteriores.

Agricultores de SC temem perder das terras se Marco Temporal deixar de existir

O programa Hora H do Agro deste sábado também conversou com Cristian Lassig, filho de agricultores de Cunha Porã (SC). No encontro, ele revelou o temor de pequenos proprietários perderem suas terras caso a Corte decida pelo fim do Marco Temporal. Segundo ele, cerca de 200 pequenas famílias, inclusive a dele, poderão ser atingidas.

‘Papel do STF não é legislar’, diz presidente da bancada do agro

Já o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, ressaltou a importância de o Senado aprovar o Projeto de Lei do Marco Temporal, que teve aprovação recente na Câmara. Ele explicou ainda a importância de se manter o Marco Temporal das Terras Indígenas e disse que não é papel do STF legislar sobre o tema.

Lula diz que ‘o povo quer picanha’; preço da carne vai cair?

Durante abertura da Bahia Farm Show, feira agrícola que aconteceu nesta semana em Luis Eduardo Magalhães (BA), o presidente Lula disse que a população brasileira “quer comer picanha”. No evento, ele sugeriu que o agronegócio continue produzindo para os preços da carne bovina recuarem ao consumidor final. O programa deste sábado revelou que, ao pecuarista, o preço da arroba do boi gordo em Mato Grosso caiu 22% em um ano, resultado da maior oferta de fêmeas para abate. Já para a carne bovina, a consultoria Agrifatto afirma que há espaços para queda, como da picanha. No entanto, o ritmo do recuo não será igual ao do boi gordo.

China e Rússia se unem para realizar patrulha aérea

Nesta semana, China e Rússia, que neste ano anunciaram uma “parceria sem limites”, fizeram uma patrulha aérea conjunta sobre o mar do Japão e o da China Oriental. O Ministério da Defesa chinês afirmou que essa patrulha faz parte do plano anual de cooperação das forças armadas de ambos os países. Segundo a agência de notícias Reuters, este foi o sexto exercício conjunto feito pelas forças aéreas chinesas e russas desde 2019. Entenda o que essa proximidade entre os dois países significa para a geopolítica mundial no programa Hora H do Agro deste sábado.

Reforma tributária: insumos agrícolas e agroindústria ficam de fora de regime diferenciado

O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, apresentou nesta semana o relatório do grupo de trabalho sobre o tema. Esse documento, que possui as diretrizes da reforma tributária, é uma espécie de prévia do texto que deve ser apresentado ainda neste mês. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que vai pautar a reforma ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar. Ao Hora H do Agro, o coordenador do núcleo econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Renato Conchon, revelou que nem todas as propostas do setor agropecuário foram acatadas. Ele afirma, por exemplo, que os insumos agropecuários, biocombustíveis e agroindústrias ficaram de fora da proposta de regime tributário. Por outro lado, a proposta de alíquotas diferenciadas foi acatada para a agropecuária e produtos da cesta básica.

Governo anuncia mais recursos para o crédito rural

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou durante a abertura Bahia Farm Show mais recursos via BNDES para o Plano Safra atual. E ele também trouxe novidades sobre a linha de crédito do banco dolarizada, que não será apenas para máquinas e equipamentos agrícolas.