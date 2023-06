Lula vai a feira na Bahia para apaziguar agronegócio

Em discurso na 17ª edição da Bahia Farm Show, presidente da República disse que indústria e agronegócio não podem concorrer por potenciais investimentos

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula participou da 17ª edição da Bahia Farm Show nesta terça-feira, 6



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira, 6, durante sua participação na 17ª edição da Bahia Farm Show, que a indústria e o agronegócio não podem concorrer por potenciais investimentos. “Não tem que existir rivalidade entre exportar manufaturados e commodities. O Brasil precisa da agricultura e precisa da indústria. E outra polêmica que acho maluca é entre o pequeno produtor e do agronegócio. Não tem que existir preconceito, o Brasil precisa dos dois”, afirmou. O petista disse que a discussão sobre a divergência entre agro e indústria é algo “sem pé nem cabeça”. Durante a cerimônia, o governo anunciou a liberação de R$ 3,6 bilhões para o Plano Safra e de outros R$ 4 bilhões em linha de financiamento em dólar para investimentos no Crédito Rural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou uma linha de crédito de R$ 7,6 bilhões para investimentos em sustentabilidade, ampliação da capacidade de armazenagem de produtos e segurança alimentar para negócios do setor.