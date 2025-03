Hora H do Agro traz mudança na gasolina, ‘onda’ de taxação, milho a R$ 95 e fertilizante 

O programa Hora H do Agro deste sábado (15) analisou os impactos do aumento da mistura de etanol na gasolina , que pode chegar a 30% em breve. O Ministério de Minas e Energia receberá um estudo técnico na próxima semana sobre a viabilidade da medida, enquanto especialistas alertam para possíveis impactos nos motores dos veículos

No encontro, também foi abordada a disparada no preço do milho, que superou R$ 95 por saca em Campinas, por conta da oferta restrita e estoques apertados. Já no cenário internacional, o destaque foi o protesto inusitado de um agricultor contra um novo imposto do governo.

Outros temas analisados foram as tendências indicadas na SXSW, um dos maiores eventos de tecnologia do futuro, as perspectivas para os preços dos fertilizantes e uma decisão do STF que vetou uma lei que previa penalidades para invasores de terras.

Confira o Hora H do Agro