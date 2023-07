Mais imposto para o agro? Entenda o que muda com a reforma tributária

Programa Hora H do Agro deste sábado, 8, analisou os efeitos da aprovação da reforma tributária na Câmara para o setor

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Proposta de reforma tributária foi aprovada na Câmara e segue para análise do Senado



O programa Hora H do Agro deste sábado, 8, analisou os efeitos da aprovação da reforma tributária na Câmara para o agronegócio. No encontro, a jornalista Kellen Severo debateu o tema com o presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão. Além disso, o coordenador do núcleo econômico da CNA, Renato Conchon, tirou dúvidas do público enquanto a coordenadora jurídica da BMJ, Gabriela Rosa, analisou a possibilidade de taxação extra do setor produtivo para fundos de investimento em infraestrutura nos Estados. Também esteve em destaque a fala do presidente Lula, que voltou a defender na Cúpula do Mercosul uma moeda comum para o bloco econômico, e a perspectiva de queda na área de milho no Brasil na temporada 23/24, algo que não acontecia há cinco anos. Assista aos vídeos abaixo: