Programa de Aquisição de Alimentos é aprovado na Câmara

Texto-base prevê a criação de cozinhas solidárias que fornecerão alimentação gratuita e de qualidade à população vulnerável

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 12/04/2023 Guilherme Boulos é o relator do projeto de lei que retoma o Programa de Aquisição de Alimentos



A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retoma o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nesta sexta-feira, 7. Com a iniciativa, o governo federal prioriza a compra de produtos da agricultura familiar, sem necessidade de licitação, e os distribui às instituições que atendem grupos em situação de vulnerabilidade social. Sob a relatoria do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), o projeto enumera muitos benefícios aos mais vulneráveis, como a criação do Programa Cozinha Solidária, que tem por objetivo o fornecimento de alimentação gratuita e de qualidade à população. A decisão extingue o Programa Alimenta Brasil, versão implementada no governo Bolsonaro. Agora a proposta será enviada ao Senado. O relator defendeu a importância do projeto na atual situação da fome no Brasil. “Nós não podemos permitir que o nosso País ainda carregue a injustiça de ser um dos maiores produtores de alimentos do planeta e ter mais de 30 milhões de pessoas com fome”, afirmou Boulos.