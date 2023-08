Marina Silva diz que agro é ‘ogronegócio’; confira os destaques do Hora H do Agro

O programa Hora H do Agro deste sábado, 26, analisou os impactos da suspensão de novas autorizações para caça de javalis realizada pelo Ibama. A situação acontece devido ao decreto das armas do governo Lula, que passou a responsabilidade para o Exército. No encontro, também foram analisados os efeitos da primeira taxação sobre os gases de animais em fazendas do mundo, que começará a valer em 2025, na Nova Zelândia. O governo do país alega que a medida faz parte de um plano para atingir as metas climáticas e como justificativa cita “uma nova realidade empresarial do século XXI”. Também estiveram em destaque as perspectivas para a economia da China após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicar preocupação com o gigante asiático e a crítica da senadora Tereza Cristina à fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que disse que o agro é “ogronegócio”. Confira:

Taxa sobre emissão de gases de animais começa em 2025; ‘realidade do século XXI’, justifica governo

A Nova Zelândia definiu a data de início da taxação que irá incidir sobre as emissões de gases de animais nas fazendas. Os pecuaristas do país deverão começar a pagar o imposto a partir de 2025. A taxa, que é considerada a primeira do mundo deste tipo, tem como objetivo fazer o país alcançar as metas climáticas. Confira a análise do ex-secretário de clima e relações internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Lunardelli, ao programa Hora H do Agro deste sábado, 26.

Caça ao javali proibida? Entenda mudança feita pelo Ibama

O Ibama suspendeu na última semana novas autorizações de caça de javalis no Brasil. Segundo o órgão do governo, a suspensão de licenças acontece devido ao decreto das armas do presidente Lula, que transferiu a responsabilidade para o Exército. A notícia acendeu um alerta no agronegócio, já que os javalis são considerados uma praga no campo. Isso porque além de destruir lavouras, a espécie ataca pequenos animais em fazendas e podem transmitir doenças. Confira a análise do diretor da Sociedade Brasileira de Conservação da Fauna, Alvaro Mouawad, ao programa Hora H do Agro deste sábado, 26.

China: gigante asiático está mesmo desacelerando? Confira os efeitos no agro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta semana que a economia da China preocupa. Segundo ele, a deflação registrada no país implicaria uma “dinâmica ruim” que pode travar o crescimento do gigante asiático. O que está acontecendo com a China? Qual será o impacto na demanda por commodities agrícolas? Confira a análise do sócio fundador da Liberta Investimentos Leandro Ruschel ao programa Hora H do Agro deste sábado, 26.

Marina Silva diz que agro é ‘ogronegócio’ e revolta parlamentares

Nesta semana, a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, rebateu a fala da ministra Marina Silva realizada durante uma audiência pública na Câmara. Isso porque a ministra do Meio Ambiente disse que o agro era “ogronegócio”. O uso do termo causou revolta no setor e houve, inclusive, questionamentos sobre a imagem que representantes do governo Lula estão apresentando ao mundo. Confira os dados sobre o agro que refutam essa afirmação de Marina Silva e a análise do cientista político Christian Lohbauer ao Hora H do Agro deste sábado, 26.

Crédito rural trava dois meses após anúncio do Plano Safra

Produtores rurais relataram ao Hora H do Agro dificuldade de acesso aos recursos do crédito rural do Plano Safra 23/24. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) confirmou esse cenário. Segundo o diretor técnico da entidade, Bruno Lucchi, 98% dos recursos disponibilizados para subsidiar os juros dos financiamentos já foram utilizados. Ele revela ainda uma queda de 47,3% no número de contratos de financiamentos realizados para a agricultura familiar. Confira.