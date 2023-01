Quem ganha e quem perde com a aproximação de Lula com a Argentina?

O programa Hora H do agro deste sábado, 28, também analisou os favoritos à presidência da Câmara e Senado e a força que Lula terá no Congresso

Reprodução/Twitter/@CasaRosada Presidente Lula cumpriu agendas na Argentina e no Uruguai em sua primeira viagem internacional do terceiro mandato



O programa Hora H do Agro deste sábado, 28, analisou os efeitos da aproximação entre o Brasil e Mercosul e os impactos das medidas que o presidente Lula anunciou, como a criação de uma moeda comum com a Argentina para operações comerciais e financeiras e a sinalização de que o BNDES poderia financiar um gasoduto que liga o país vizinho com o Brasil. Também esteve em destaque a votação que deve acontecer no Congresso na próxima semana para definir quem será o novo presidente da Câmara e do Senado. Os cargos são importantes já que além de estarem na linha sucessória da presidência, têm o poder de acelerar ou atrasar a votação de propostas.

Para o diretor de estratégia da Arko Advice, Thiago Aragão, em um primeiro momento, pode haver uma fase de “lua de mel” entre Lula e os parlamentares. Porém com o tempo, a tendência é que rupturas na relação ocorram e que o presidente tenha que colocar sua governabilidade à prova mês a mês. Confira também no programa as perspectivas para a política de preços dos combustíveis da Petrobras após aprovação de novo presidente da estatal, a liberação de mais recursos para o crédito rural e a projeção da ONU de que a Índia deverá se tornar neste ano o país mais populoso do mundo, desbancando a China!