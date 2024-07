Reforma tributária, carnes, protesto de 8 mil agricultores e eleição nos EUA

Confira os destaques do programa Hora H do Agro deste sábado (6)

Marcelo Sayão/EFE Alíquota zero para carnes na cesta básica ficou de fora, mas a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil explica que o texto pode ser alterado



O programa Hora H do Agro deste sábado (6) analisou os impactos da regulamentação da reforma tributária no agronegócio. A alíquota zero para carnes na cesta básica ficou de fora, mas a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil explica que o texto ainda pode ser alterado antes de ser enviado ao plenário da Câmara dos Deputados. Outros impactos do texto no agro estão em debate no Hora H.

No Rio Grande do Sul, cerca de 8 mil pessoas se reuniram nesta semana para pedir socorro ao governo federal para reconstrução do agro após as enchentes que destruíram o estado. No encontro, também analisamos o Plano Safra 24/25 e as expectativas para a nova temporada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No cenário internacional, as mudanças no rumo da disputa eleitoral dos Estados Unidos com o nome da atual vice-presidente americana, Kamala Harris, e da ex-primeira dama, Michelle Obama, aparecendo no cenário. O sócio-fundador da Liberta Investimentos, Leandro Ruschel, afirma que as últimas pesquisas indicam que 82% dos americanos dizem que Biden não tem condição de exercer a presidência.