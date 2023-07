Super El Niño vem aí? Veja onde vai faltar e sobrar chuvas; confira destaques do programa Hora H do Agro

Edição deste sábado também fala sobre alta de impostos, protesto de agricultores e eleição presidencial nos Estados Unidos

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fenômeno climático El Niño causa impacto na ocorrência de chuvas



O programa Hora H do Agro deste sábado, 15, revelou que há uma perspectiva de aumento de impostos para o agronegócio caso a reforma tributária aprovada na Câmara continue como está. Segundo a VBSO Advogados, apesar de o texto da PEC apresentar pontos positivos para o setor produtivo, há pontos de preocupação. Um deles é a projeção de aumento de 300% na carga tributária de máquinas agrícolas. Já o comentarista da Jovem Pan News Roberto Motta projeta uma alíquota para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) acima de 30%.

No encontro, também foi analisada a aprovação de uma lei sobre recuperação da natureza pelo Parlamento Europeu. O bloco pretende restaurar 20% das áreas terrestres e marítimas até 2030, e produtores rurais europeus temem a imposição de obrigações em áreas agrícolas. Para o ex-secretário de clima e relações internacionais do Ministério do Meio Ambiente Eduardo Lunardelli Novaes, haverá queda na produção agrícola da Europa devido a essa legislação. Também estiveram em destaque a corrida à Casa Branca. As eleições presidenciais nos Estados Unidos deverão acontecer em novembro de 2024. O diretor para as Américas da Eurasia Group, Christopher Garman, revelou quem são os candidatos até o momento, os favoritos e possíveis cenários. Já no clima, a possibilidade de um Super El Niño foi um dos temas do programa. Isso porque a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos atualizou projeções sobre o fenômeno. Confira:

Reforma tributária vai elevar impostos; no agro, tributo de máquinas pode subir até 300%

Uma semana após a reforma tributária ser aprovada na Câmara, senadores indicam que o texto da PEC será modificado. Enquanto isso, advogados tributaristas criticaram alguns pontos da proposta. Na visão da Diamantino Advogados, a proposta irá aumentar a carga tributária no agronegócio. Já a VBSO Advogados, apesar de ressaltar itens que consideram importantes conquistas, estima em estudo que a carga tributária de máquinas e implementos agrícolas deverá aumentar até 300%.

Europa aprova nova lei ambiental; agro teme impactos e protesta

O Parlamento Europeu aprovou nesta semana uma lei que pretende restaurar 20% das áreas terrestres e marítimas do bloco até 2030. Produtores rurais protestaram em frente ao Parlamento. Eles dizem que não são contra o objetivo da lei, mas contra a forma que ela está sendo aplicada. Eles temem a imposição de obrigações em áreas agrícolas. Para o ex-secretário de clima e relações internacionais do Ministério do Meio Ambiente Eduardo Lunardelli Novaes, haverá uma queda na produção agrícola da Europa devido a essa legislação.

Disputa à Casa Branca: os primeiros cenários para a eleição presidencial nos EUA

As eleições presidenciais nos Estados Unidos ocorrerão em novembro de 2024, mas os pré-candidatos à Casa Branca já começaram suas movimentações para a disputa. O diretor para as Américas da Eurasia Group, Christopher Garman, revela quem são os favoritos e cenários prováveis.

Super El Niño vem aí? Veja onde vai faltar e sobrar chuvas

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos divulgou nesta semana atualizações sobre o El Niño. O fenômeno climático é caracterizado pelo aquecimento das temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial, que traz reflexos no clima ao redor do mundo. Confira a análise do analista de clima da Datagro, Felipe Soares, sobre quais regiões do Brasil devem faltar e sobrar chuvas.