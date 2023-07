Santa Catarina registra neve e temperaturas abaixo de zero após ciclone

Moradores e turistas presenciaram os flocos de neve em quatro municípios durante a madrugada desta sexta-feira

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Temperaturas devem se manter baixas no Estado, mas vento vai diminuir



A região da serra de Santa Catarina registrou na madrugada desta sexta-feira, 14, a queda de flocos de neve após a passagem do ciclone extratropical no Sul. O fenômeno, aguardado por grande parte moradores e turistas, ocorreu em ao menos quatro municípios: Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urupema e Urubici. Em Bom Jesus da Serra nevou por volta da 1h, já em São Joaquim e Urupema a neve chegou às 4h da manhã. As temperaturas nessas regiões eram abaixo de zero. No Morro das Antenas, em Urupema, as plantas amanheceram congeladas, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina. Na cidade de Brusque, no interior do Estado, um homem morreu por causa da queda de uma árvore, causada pelos fortes ventos que atingiram a região. Ao todo, 29 municípios foram afetados pela passagem do ciclone e três estão em Estado de Emergência, de acordo com boletim da CENAD desta sexta. Além dos danos a imóveis, centenas de milhares de moradores do Rio Grande do Sul ficaram sem energia elétrica e uma pessoa morreu. O Estado de São Paulo também sofreu com fortes ventos, reflexo do ciclone extratropical, duas pessoas morreram. Segundo a Defesa Civil, com o deslocamento do ciclone extratropical para o oceano, a tendência é de que os índices de velocidade média de vento e rajadas de vento diminuam.

☃️ TEMPO | Queda de neve em vários momentos da madrugada desta sexta-feira no distrito do Cruzeiro, a 1.500 metros de altitude, em São Joaquim, Planalto Sul Catarinense. Vídeo por Caio Souza. pic.twitter.com/MInFgnupCG — MetSul Meteorologia (@metsul) July 14, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo