11ª Semana de Design de São Paulo começa neste sábado

Festival acontece em 300 localizações da capital paulista, em quase todas as regiões, e tem 90% das atividades abertas ao público

Reprodução/designweekend.com.br Design Weekend começa neste sábado e vai até o dia 11 de setembro na capital paulista



A DW (Design Weekend), Semana de Design de São Paulo, começa neste sábado, 3, com centenas de atrações em lojas, museus, shoppings, praças e galerias de arte para o público conferir de perto as tendências e, principalmente, a criatividade do designer brasileiro, que, cada vez mais, ganha destaque mundo. “Uma coisa que o Brasil tem que é muito interessante é quando a gente combina essa parte do design com artesanato, com arte manual. Eu tenho visto cada vez mais isso entrando nessas indústrias e também nessa lojas que são bastante importantes no nosso mercado”, afirma Regina Galvão, curadora da DW. O festival acontece em quase todas as regiões da capital paulista, como conta a curadora Lucia Gurovítz: “Uma novidade legal esse ano é o centro de São Paulo, que tem vários prédios históricos, prédios que estão passando por processo de retrofit, e tem várias ações que reúnem muitos estudos de design nesses locais”. O idealizador da DW, Lauro Andrade conta que a inspiração para o evento em São Paulo veio das design weeks de Londres e Milão, que já acontecem há décadas. Ele reforça que a importância do design, em suas múltiplas abordagens está presente em todo lugar. “Está no dia a dia das pessoas, de uma caneta a uma nave espacial, de um projeto de cidade a escala menor, com objetos e móveis de uma casa. É essencial no dia a dia, na sociedade moderna, e cada vez mais vem agregando atributos, como sustentabilidade e tecnologia, para um aumento na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, declara.

Se até pouco tempo móveis e peças importadas como marcas alemãs e italianas eram aclamadas como grau máximo de sofisticação e beleza, a mostra dá mais visibilidade às criações autorais brasileiras. “O grande desafio para nós aqui foi encontrar o modelo brasileiro, encontrar realmente esse movimento que integrasse o criativo brasileiro ao empresário brasileiro, usando de forma responsável e sustentável toda biodiversidade de recursos que esse país tem e faz com que o Brasil seja uma potência criativa única e inédita em todo mundo”, diz o idealizador do evento. O festival acontece até o dia 11 de setembro espalhado por mais de 300 lugares em toda a cidade de São Paulo. A programação completa está disponível no site oficial da Design Weekend, e 90% das atrações tem entrada gratuita.

*Com informações do repórter Luciano Garcia