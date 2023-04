38% dos brasileiros apoiam a privatização de estatais, aponta pesquisa

Levantamento do Datafolha registrou o maior patamar a favor da desestatização desde o início da série histórica em 2017

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Correios e outras estatais foram retiradas pelo governo Lula (PT) de programas voltados para a privatização



A pesquisa Datafolha divulgada no último final de semana revelou que 38% dos brasileiros defendem a necessidade de privatização das empresas estatais, enquanto 45% são contrários ao tema. A novidade é de que a tendência em prol das privatizações tem crescido, já que 66% dos ouvidos se mostravam contra a medida em setembro do ano passado. A taxa de aprovação dos processos de entrega do aparato público à iniciativa privada é a maior já registrada pela série histórica do instituto, que mede este índice desde 2017. Na média, a defesa das privatizações é maior entre homens (46%), do que entre as mulheres (30%). Apesar da tendência, o Governo Federal tem dado sinais claros de que pretende barrar boa parte dos processos de venda das estatais brasileiras. Na última semana, o Palácio do Planalto retirou sete empresas do Programa Nacional de Desestatização, entre elas estão os Correios, a EBC, o Cerpro e o Dataprev. Neste acaso, a ideia era repassar o controle total das empresas à iniciativa privada. Três outras estatais foram retiradas do Programa de Parcerias e Investimentos, no qual o governo busca apenas cooperação para a manutenção, mas mantém o controle das empresas. A pesquisa ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios nos dias 29 e 30 de março, e tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin