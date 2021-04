46% dos jovens acreditam pouco na vacina, aponta pesquisa da Unicef

Apesar disso, 79% afirmam que tomariam o imunizante se estivesse disponível agora para essa faixa etária

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/01/2021 Pesquisadores perceberam é que entre as justificativas para as respostas negativas estavam muitas noticias falsas citadas pelos jovens



O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) entrevistou, em fevereiro, 1,4 mil jovens e adolescentes sobre as vacinas contra a Covid-19. A pergunta “Quanto você confiaria em tomar a vacina?” dividiu bem as opiniões: 54% disseram confiar nas vacinas, enquanto 46% disseram desconfiar. Destes, 28% dizem que confiam mais ou menos, 9% confiam pouco e 9% não confiam. Apesar disso, 79% afirmam que tomariam a vacina se a imunização estivesse disponível agora para essa faixa etária.

O que os pesquisadores perceberam é que entre as justificativas para as respostas negativas estavam muitas noticias falsas citadas pelos jovens. Para combater as fake news, foi lançada uma central de informação chamada VacinasInfo. A central funciona por meio de um chat: é um robô que responde perguntas e pode ser acessado enviando a palavra chave VacinasInfo para o WhatsApp ou na pagina do Facebook do projeto.

*Com informações da repórter Carolina Abelin