Ministério da Economia tem ala esvaziada após funcionário testar positivo para Covid-19

O Ministério da Economia teve uma de suas alas desocupadas nesta quinta-feira, 8, após um funcionário, da área de assuntos parlamentares, testar positivo para o novo coronavírus. A área em questão localiza-se no 5º andar do prédio que abriga a pasta na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Parte dos servidores da ala já estavam trabalhando em regime home office, mas o restante dos funcionários que prestavam os serviços presencialmente recebeu a mesma orientação em decorrência da detecção de Covid-19 em um dos membros da equipe.

Apesar do gabinete do ministro Paulo Guedes também ficar no 5º andar, o colaborador não manteve contato direto recente com o chefe do Ministério, que continuou cumprindo com os compromissos do dia. Entre as atividades previstas na agenda de Guedes nesta tarde, estava uma reunião das 14 horas às 15h20 com o presidente Jair Bolsonaro e outra, das 17 horas às 18h30, com o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. O titular da Economia tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 27 de março, aos 71 anos. A segunda dose deve ser aplicada ainda neste mês.