51% das pessoas compraram presente de Dia das Mães pela internet, mostra pesquisa

Cerca de 23% dos entrevistados ainda não decidiu o que pretende comprar -- devem fazer isso entre hoje e amanhã



Uma pesquisa nacional da empresa de tecnologia Méliuz feita com 1,6 mil pessoas revelou que 51% dos entrevistados pretendem comprar ou já compraram presentes online para o Dia das Mães. Acessórios, calçados, perfumes e cosméticos disputam a preferência dos que participaram do levantamento. A representante comercial Paula Harriz já se antecipou e fez a escolha do cosmético. “Todo ano eu procuro comprar o presente da minha mãe em loja, olhando, pegando o que vou comprar. Mas esse ano, por causa da pandemia, optei por comprar em loja virtual. Eu comprei um cosmético, já entregaram e nós vamos comemorar no domingo, já que ela mora comigo. Vamos comer em casa mesmo.”

Cerca de 23% dos entrevistados ainda não decidiu o que pretende comprar — devem fazer isso entre hoje e amanhã. Apesar de ser cirurgiã dentista e estar em contato com a saliva do paciente, Elen Gomes do Santos toma todos os cuidados e também já garantiu o presente da mãe dela pela internet. “Espero que ela goste, por isso não vou contar para vocês. Não quero que ela saiba antes. E eu comprei pela internet, como a maioria das coisas que eu preciso. Aprendi a comprar quase tudo assim.” A pesquisa da Méliuz revela que apenas 16% dos 1,6 mil entrevistados foram ou vão ao shopping ou mercado popular garantir o presente de Dia das Mães. O levantamento ocorreu entre os dias 23 e 26 de abril de 2021.

