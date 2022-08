5G deve chegar a São Paulo na quinta-feira

Nesta terça-feira, 2, haverá uma reunião extraordinária do grupo criado pela Anatel para cuidar da implementação para formalizar a autorização às operadoras

EFE/EPA/ANDY RAIN Venda de celulares com a tecnologia 5G foram impulsionadas em 2022 com a implementação da tecnologia no Brasil



A cidade de São Paulo passa a contar com o sinal do 5G puro a partir da quinta-feira, 4. Nesta semana, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou a ativação do sinal na capital paulista, que será o quinto município do país a contar com a nova tecnologia. A operação será na faixa de 3,5 GHz, que tem maior velocidade e menor tempo de resposta. O sinal 5G já foi ativado em outras quatro capitais: Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte e Porto Alegre. Nesta terça-feira, 2, haverá uma reunião extraordinária do grupo criado pela Anatel para cuidar da implementação da internet 5G afim de formalizar a autorização às operadoras que vão oferecer o serviço a empresas e à população. Testes com sucesso já foram realizados.

*Com informações do repórter Daniel Lian