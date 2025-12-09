76% dos menores infratores no RJ são do Comando Vermelho

Levantamento foi feito pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas do estado

Lucena/TheNews2/Estadão Conteúdo - 28/10/2025 Operação policial contra a expansão do Comando Vermelho no Rio



Uma pesquisa do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) trouxe à tona dados alarmantes sobre a associação de menores infratores a facções criminosas no Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, 76% dos jovens detidos estão ligados ao Comando Vermelho, uma das facções mais influentes do estado. Este dado é particularmente preocupante, considerando que a facção anunciou no ano passado uma campanha de expansão territorial, tanto em nível local quanto nacional. Além disso, 17% dos menores infratores relataram ter vínculos com o Terceiro Comando Puro, outra facção criminosa significativa na região.

A pesquisa também destacou uma preocupante taxa de reincidência entre os menores infratores, que chega a 43%. A faixa etária mais afetada por essa reincidência é a de 16 a 18 anos, indicando uma vulnerabilidade crítica nessa fase da adolescência. No último final de semana, um incidente grave ocorreu quando 14 menores infratores fugiram de uma unidade do Degase na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.

A fuga foi facilitada por uma briga dentro da unidade, localizada próxima ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, onde os jovens utilizaram ferramentas para abrir um buraco na parede e escapar. As autoridades afirmam que intensificaram as diligências para recapturar os fugitivos. Dos 14 menores que escaparam, 10 tinham ligações com o Comando Vermelho e quatro com o Terceiro Comando Puro.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA