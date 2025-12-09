Veículo foi fuzilado na Zona Oeste do Rio; criança passou por cirurgia e segue internada em estado gravíssimo

Reprodução / TV Globo Casal é executado a tiros e bebê fica ferido em ataque na Avenida Brasil



Um homem e uma mulher foram assassinados na noite desta segunda-feira (8) na Avenida Brasil, na altura do viaduto Oscar Brito, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas estavam em um carro acompanhadas de um bebê, que também foi atingido pelos disparos.

A criança foi baleada duas vezes em uma das pernas. Socorrida por populares, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. A direção da unidade informou que o bebê passou por cirurgia e permanece internado em estado gravíssimo. O Conselho Tutelar foi acionado.

De acordo com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi encontrado fuzilado em um canteiro da via, no sentido Santa Cruz. O homem foi identificado como Yuri Garcez Honorato, enquanto a mulher ainda aguarda identificação oficial. Ambos morreram no local e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso e trabalha para identificar os autores e a motivação do crime. A região vive atualmente uma intensa disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho e grupos de milicianos.