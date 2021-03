84% dos brasileiros querem se vacinar, revela pesquisa do DataSenado

Entre aqueles que dizem que não pretendem tomar o imunizante, 73% alegam falta de confiança

Uma pesquisa feita pelo Instituto DataSenado aponta que 84% dos brasileiros querem se vacinar caso a imunização seja oferecida gratuitamente pelo governo. Cerca de 53% dos entrevistados acreditam que vão conseguir tomar a vacina ainda neste ano. Entre aqueles que dizem que não pretendem tomar o imunizante, 73% alegam falta de confiança e 11% afirmam ter medo dos sintomas. A pesquisa deixa claro que é preciso melhorar a campanha para esclarecer as dúvidas da população em relação à vacina: 51% dos entrevistados se disseram pouco informados sobre a vacina contra a Covid-19. O Instituto DataSenado também quis saber sobre as expectativas quanto a recuperação econômica do pais.

De acordo com o levantamento, para 79% dos brasileiros a situação econômica do Brasil vai melhorar quando a maioria da população estiver vacinada. Outros 16% acreditam que a vacinação não vai contribuir em nada e 3% acham que vai piorar. Há, no entanto, um pessimismo em relação à economia: para 46% dos entrevistados, a situação ainda vai piorar. A mesma relação se deu também no que diz respeito ao sistema de saúde. Muito embora 69% dos entrevistados acreditem que a situação vai melhorar com a vacina, 43% afirmam que o pior ainda está por vir. O Instituto DataSenado entrevistou pelo telefone mil brasileiros com mais de 16 anos nos dias 17 e 18 de fevereiro.

