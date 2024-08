Ação para desarticular logística do tráfico no centro de São Paulo teve 15 presos e imóveis interditados

Imóveis eram usados por membros de facção para atividades criminosas, como trabalho análogo à escravidão, exploração sexual, receptação de objetos roubados e venda de drogas

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Forças de segurança realizam operação policial na região da Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo



A operação deflagrada ontem na região da Cracolândia, em São Paulo, resultou na prisão de 15 pessoas, conforme balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. A ação, que durou algumas horas entre a manhã e a tarde desta terça-feira (6), envolveu 117 mandados de busca e apreensão, além de sete mandados de prisão. Desses, cinco pessoas foram presas e duas permanecem foragidas. Durante a operação, outras dez pessoas foram detidas em flagrante, totalizando 15 prisões. As autoridades policiais fecharam 56 prédios na região central de São Paulo, utilizados por membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) para atividades criminosas, como trabalho análogo à escravidão, exploração sexual de mulheres, receptação de objetos roubados e tráfico de drogas. Os prédios permanecerão fechados enquanto as investigações prosseguem.

A operação também resultou na apreensão de 348 munições, 122 celulares, 78 veículos, 35 computadores, 22 kg de drogas, oito rádios comunicadores, três armas, dois simulacros e R$ 264 mil em espécie. A investigação, que durou um ano, foi conduzida por uma força-tarefa composta por agentes do governo do Estado, prefeitura, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público do Estado e Ministério Público do Trabalho. Um dos membros do PCC, conhecido como Léo do Moinho, foi preso durante a operação. Segundo a polícia, ele comandava o esquema criminoso a partir da Favela do Moinho, na região da Cracolândia.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e membros do Ministério Público afirmaram que a operação foi um passo importante para combater o crime e mudar a realidade da região central de São Paulo. As investigações continuam, e as autoridades esperam que essa ação seja um marco na luta contra o crime organizado na área, trazendo mais segurança e qualidade de vida para os moradores e frequentadores da região.

