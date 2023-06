Ação social destina cobertores e roupas a entidades no interior de São Paulo

Campanha do Agasalho ‘Aquecendo Corações e Protegendo Vidas’, do Rotary Club de Salto, vai beneficiar crianças e idosos

Reprodução/Jovem Pan News Campanha do Agasalho do Rotary Club de Salto vai beneficiar crianças e idosos



A Campanha do Agasalho “Aquecendo Corações e Protegendo Vidas”, do Rotary Club de Salto, no interior de São Paulo, vai destinar mais de 500 cobertores, 620 gorros, 1,5 mil calças e calçados a 35 entidades. A ação social surgiu após a pandemia, quando a associação confeccionou mais de 30 mil máscaras de panos, que, inclusive, foram distribuídas para todo o país, além da comunidade do município. Na época, os funcionários do Rotary perceberam que as pessoas não possuíam cobertores e roupas de frio. Assim, o presidente da associação, Renan Maestrello Maluf, decidiu ampliar a iniciativa neste inverno de 2023. “Uma campanha que está ajudando os necessitados. Temos uma equipe muito grande, entre eles voluntários, além de empresas e patrocinadores. Também fizemos eventos para arrecadar verba. É um projeto grande”, comentou. Já a coordenadora da campanha, Mônica Dalla Vecchia, ressaltou que serão beneficiadas escolas e um lar de idosos. “É um sentimento maravilhoso. Quem recebe se sente cuidado, além do carinho e amor. Isso cria uma memória afetiva muito boa, porque é uma experiência de amor. Para quem oferece também é uma alegria imensa”, frisou. “Recebemos pedido de socorro das escolas. As crianças chegavam de chinelo e shorts com hipotermia. As professores precisavam tirar a roupa do corpo para aquecê-las. Então decidimos atender as crianças em idade escolar e os idosos”, completou.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.