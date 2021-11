Acordos na COP26 mostram compromisso do Brasil com o meio ambiente, diz Zambelli

Deputada defende que o assunto ambiental é um ‘projeto de todos’ e uma ‘pauta do Brasil’; parlamentares viajam nesta sexta-feira para participar da conferência na Escócia

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Na avaliação da parlamentar, após a primeira semana de encontros, a mensagem do Brasil é de compromisso com o meio ambiente



A deputada Carla Zambelli (PSL), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, viaja nesta sexta-feira, 5, para participar da COP26, a Confederação das Nações Unidas sobre o clima, ao lado de outros 11 deputados que vão representar o país. Na avaliação da parlamentar, após a primeira semana de encontros, a mensagem do Brasil é de compromisso com o meio ambiente. “A primeira semana foi importante para mostrar que as nossas metas foram registradas, que queremos cumprir e estamos registrando o compromisso. Além de registrar meta de neutralidade de carbono até 2050, que não havia sido registrada, vários países registraram compromissos até 2030. O nosso era reduzir 43% em 2030 e 100% em 2050. O nosso presidente [Jair Bolsonaro] aumentou essa meta para neutralidade em 50% em 2030. A gente mostra para o Brasil e para o mundo que temos compromisso com isso”, disse Zambelli em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Além da meta do carbono, o Brasil também assumiu compromisso com a proteção das florestas e de reduzir em 30% as emissões de metano, o que, segundo a deputada, já era uma realidade no país.

“A semana foi de controvérsias porque já tínhamos um plano de redução em andamento. Foi uma discussão que saiu na COP e a imprensa repercutiu, mas o Brasil não registrou agora, o plano só foi apresentado”, afirma, pontuando que a maior parte do gás vem da exploração do petróleo e não da pecuária, como é veiculado internacionalmente. “O nosso gado não é criado, na sua grande maioria, confinado. Eles [outros países] pegam a quantidade de cabeças de gado que nós temos no Brasil e multiplicam pela produção de metano originada na Europa, mas a nossa é diferente. O gado é criado ao ar livre, o pasto gera descarbonização e ajuda na redução do metano. O gado acima de três anos é o que mais produz [o gás], o nosso não chega a isso. Só aconteceu com o gado leiteiro, no corte não”, ressaltou.

Leia também Brasil não tem que informar como vai cumprir metas ambientais, diz Mourão Na COP26, Brasil assina declaração internacional para proteger florestas Com participação do Brasil, países assinam acordo para reduzir em 30% as emissões de metano até 2030

Sobre as propostas levadas para a COP26 pelos deputados, Carla Zambelli ressaltou a meta de redução do desmatamento, citando o uso da Força Nacional e os inventários existentes que, segundo ela, permitem a viabilidade das metas propostas. Na visão da parlamentar, é importante que a discussão ambiental seja uma pauta de todos. “A primeira coisa que a gente tem que parar de falar e de admitir é dizer que pauta meio ambiente é da esquerda, não é, nunca foi e nunca será. É uma pauta do Brasil e do mundo. Tanto a esquerda quanto a direita devem estar preocupadas. E ontem no plenário, na votação do PL de crédito de carbono, somente o PSOL votou contra. Foram 355 votos contra 6. Isso mostra que o meio ambiente é um projeto de todos”, completou.