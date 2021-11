Com participação do Brasil, países assinam acordo para reduzir em 30% as emissões de metano até 2030

Por sua vez, Índia, China e Rússia, que são países que mais emitem o gás no planeta, não assinaram o compromisso

EFE/EPA/ROBERT PERRY Presidente Joe Biden agradeceu ao apoio dos países ao Global Methane Pledge



Em mais um compromisso ambiental, governos 100 países confirmaram o compromisso de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030. O gás um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, o que significa que sua diminuição deve trazer um impacto significativo para o controle do aquecimento global. “O metano é um dos gases que podemos reduzir mais rapidamente. Isso irá desacelerar imediatamente a mudança climática”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A celebração do acordo aconteceu na COP26, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que acontece em Glasgow, na Escócia, desde o dia 31 de outubro. “Juntos, estamos nos comprometendo a reduzir coletivamente nosso metano em 30% até 2030. E acho que provavelmente podemos ir além disso”, disse Joe Biden.

Anteriormente, em 17 de setembro, Estados Unidos e a União Europeia já haviam selado o Global Methane Pledge para que a redução acontecesse até o final da década. Agora, com a ampliação do tratado, a iniciativa terá a adesão de outras nações responsáveis pelas altas emissões, o que inclui o Brasil, um dos cinco maiores emissores do gás no mundo. A participação brasileira no compromisso foi confirmada nas redes sociais pelo Itamaraty. “No âmbito das negociações da #COP26, o Brasil co-patrocinará o Compromisso Global sobre Metano. O Brasil é parte da solução para os desafios da mudança do clima”, escreveu em mensagem compartilhava no Twitter. Por sua vez, segundo a agência Reuters, Índia, China e Rússia, que são os três países que mais emitem o gás no planeta, não assinaram o compromisso.