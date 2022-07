Acusado de assédio sexual, presidente do Cremerj se afasta do cargo

Uma sindicância será aberta para apurar os fatos; Clovis Munhoz já foi investigado sob a mesma acusação em 2021

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Clovis Munhoz deixou a presidência do Cremerj sob acusação de assédio sexual; ele será investigado



O presidente do Conselho Regional Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), Clovis Munhoz, decidiu se afastar do cargo enquanto correrá a apuração de acusações contra ele de assédio sexual. Segundo uma nota divulgada pela entidade, o Cremerj teve ciência da denúncia contra ele em 2021, quando abriu uma sindicância, mas nada foi constatado, já que testemunhas relataram não ter percebido nada do tipo. Como o assunto voltou a tona, o Conselho afirmou que será aberta uma nova investigação, agora realizada pela entidade federal, que irá designar a sindicância para outra regional, com o objetivo de garantir a isenção e imparcialidade da investigação. Munhoz é acusado de assédio sexual por uma técnica de enfermagem de ter usado palavras e expressões desrespeitosas como “você está muito quente” durante a realização de um procedimento cirúrgico que ocorreu em junho de 2021.

*Com informações da repórter Carolina Abelin