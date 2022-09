Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro, vai continuar preso em Campo Grande 

Segundo a determinação da 5ª Vara Cível da Capital, a decisão judicial levou em consideração o resultado da perícia realizada em julho

Divulgação/Assessoria de Comunicação Organizacional do 2° BPM Adélio Bispo vai continuar internado no Presídio Federal de Campo Grande



Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada em Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha das eleições presidenciais de 2018,, vai continuar internado no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo a determinação da 5ª Vara Cível da Capital, a decisão judicial levou em consideração o resultado da perícia realizada em julho, a qual aponta que Adélio continua representando risco para a sociedade. O laudo relata que o quadro é agravado, já que o homem se recusa a receber medicações recomendadas pelos especialistas. Ele permanece diagnosticado com alucinações de cunho religioso e político, que se manifestam frequentemente, de acordo com o documento divulgado. Apesar disso, os peritos acreditam que há a possibilidade da cura da doença, desde que Adélio inicie o tratamento com remédios.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro