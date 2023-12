Adolescente de 17 anos afirma à PF ter invadido rede social de Janja

Segundo o autor da invasão, dados da primeira-dama foram obtidos a partir de um vazamento de informações na internet

Foto/reprodução: Cláudio Kbene A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja teve o perfil da plataforma X hackeado na noite desta segunda-feira, 11



Um adolescente de 17 anos confirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) que foi o autor da invasão à conta da primeira-dama Janja Lula da Silva no X (antigo Twitter). Os dados foram obtidos a partir de um vazamento de informações na internet. O responsável pelo hackeamento disse que não planejou o crime e que o cometeu só após obter acesso às informações. O adolescente foi alvo de mandados de busca e apreensão realizados pela PF no Distrito Federal nesta quinta-feira, 14. Um dos mandados ocorreu na casa da mãe do autor do crime, em Sobradinho, e outro na casa do padrasto, em Santa Maria. Durante as buscas realizadas pela PF o adolescente chegou a confessar o crime e reiterou a versão durante um depoimento formal horas depois à PF. Neste momento, ele é ouvido apenas na condição de informante, justamente por conta da idade e pelo vazamento de dados ter sido feito, a princípio, por outros entes.

O perfil de Janja no X foi invadido na última segunda-feira, 11, quando publicações ofensivas que citavam a própria primeira-dama, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Na terça-feira, 12, agentes da PF realizaram outros quatro mandados de busca e apreensão no Estado de Minas Gerais. Um suspeito foi ouvido e foi liberado. Durante depoimento, ele negou a participação no crime, mas a PF continua os trabalhos para descobrir se os suspeitos identificados poderiam ter ajudado o adolescente durante a realização do crime.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto