Adolescente é apreendido no DF após quebrar seringas e vacinas contra Covid-19

Depois de saber que não poderia ser imunizado por não fazer parte do público alvo da vacinação, jovem de 16 anos virou uma mesa onde estavam os materiais; ao todo, 34 doses foram perdidas

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Calendário de vacinação do Distrito Federal contempla pessoas com mais de 17 anos, sem comorbidades



Um adolescente foi apreendido nesta quinta-feira, 26, após quebras doses da vacina contra a Covid-19. O caso aconteceu em um posto de imunização no Centro Olímpico de Planaltina, no Distrito Federal. O jovem de 16 anos estava acompanhado de um colega, de 17 anos, ambos aguardando na fila da vacinação. O adolescente mais novo, no entanto, foi informado que não poderia ser imunizado por ainda não fazer parte do público alvo da campanha. Segundo testemunhas, por conta do atendimento negado, após discutir com os profissionais da saúde, o menor de idade virou a mesa onde estavam as vacinas e seringas, quebrando os frascos. Ao todo, 34 doses foram perdidas. A Polícia Militar foi acionada e controlou a situação. Atualmente, o calendário de vacinação do Distrito Federal contempla pessoas com mais de 17 anos, sem comorbidades.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida