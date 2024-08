Adolescente e entregador morrem baleados após ataque de facção criminosa no Rio

Vítimas foram Luiz Gabriel Costa de Souza, de 20 anos, que trabalhava para uma farmácia, e Guilherme Assis, de 13, que estava em uma festa quando foi atingido por uma bala perdida

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, protestam após a morte de duas pessoas, vítimas da violência entre facções



Um adolescente e um entregador de farmácia morreram baleados durante um ataque do Comando Vermelho no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. A mãe do menino também foi atingida e está hospitalizada, com quadro de saúde estável. O ataque ocorreu em meio a uma guerra entre facções rivais pelo controle do morro, que é dominado por outro grupo criminoso. As vítimas foram o entregador Luiz Gabriel Costa de Souza, de 20 anos, e Guilherme Assis, de 13, que estava em uma festa quando foi atingido por uma bala perdida. Assis, torcedor fanático do Flamengo, gostava de dançar e sonhava em ter uma vida melhor para ajudar a família. Ele se tornou o 23º adolescente vítima de bala perdida no Rio de Janeiro neste ano — 11 morreram e 12 sobreviveram, mas carregam o trauma. O policiamento foi reforçado nas imediações do Morro dos Macacos, e o comércio local foi obrigado a fechar por ordem do tráfico de drogas. O Túnel Noel Rosa foi fechado em protesto realizado por mordadores.

Em outra operação, a polícia do Rio de Janeiro prendeu um importante miliciano conhecido como Bigode no conjunto de favelas da Maré, zona norte da capital. Ele seria um dos líderes de uma narcomilícia que atuava em Seropédica, na Baixada Fluminense. A prisão ocorreu após uma grande operação da polícia civil, militar e guarda municipal, que resultou na morte de dois milicianos, apreensão de sete fuzis e prisão de outro suspeito. A união entre traficantes e milicianos para expandir territórios e aumentar receitas é uma tendência crescente na região. A violência e a insegurança geradas por esses conflitos têm impactado diretamente a vida dos moradores, que vivem sob constante ameaça e medo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga