Aécio Neves usa propaganda do PSDB na TV para atacar Romeu Zema

Peça partidária tucana critica a tentativa do governador de Minas Gerais de privatizar a Copasa, a Cemig e a Codemig

PSDB/REPRODUÇÃO Aécio Neves aparece em programa eleitoral



Em sua propaganda partidária em Minas Gerais, o ex-governador e deputado federal Aécio Neves (PSDB) lançou críticas diretas nesta segunda-feira (15) ao atual governador Romeu Zema (Novo), focando na agenda de privatizações. No material, o tucano afirma que o PSDB está “defendendo o patrimônio dos mineiros” e acusa a gestão de Zema de “sucatear as estatais para entregá-las”. A propaganda, que utiliza o slogan “Minas não está à venda”, resgata um lema já usado pelo ex-governador Antônio Anastasia.

Aécio Neves recordou os governos do PSDB no estado, destacando que estatais como Copasa e Codemig eram motivo de orgulho e que seus lucros eram reinvestidos em programas sociais. A reportagem também menciona que o presidente estadual do PSDB, Paulo Abi-Ackel, avalia que Minas Gerais perdeu sua relevância política. A movimentação de Aécio Neves, que intensificou encontros para reforçar sua imagem, coincide com a possibilidade de ele reassumir a presidência nacional do partido em novembro. A disputa política se acirra com o vice-governador Mateus Simões, pré-candidato de Zema para a sucessão em 2026.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA