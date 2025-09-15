Justiça do RJ aceita denúncia contra suspeitos de assalto à ex-mulher de Bolsonaro

Criminosos invadiram a residência dos pais de Rogéria e os mantiveram sob a mira de um revólver por cerca de uma hora e meia; bandidos levaram joias, objetos de valor e o carro da família

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público contra três pessoas suspeitas de envolvimento no assalto à casa dos pais de Rogéria Nantes Bolsonaro, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os acusados, agora réus, foram identificados como Vitor Hugo Henrique da Silva, Marcelo Corrêa Tobias e Eliane da Silva. De acordo com a denúncia, os criminosos invadiram a residência dos idosos e os mantiveram sob a mira de um revólver por cerca de uma hora e meia. Após a invasão, os suspeitos, que buscavam dinheiro, levaram joias, objetos de valor e o carro da família. O veículo foi recuperado rapidamente pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A denúncia foi aceita pela primeira Vara Criminal de Resende. As investigações indicam que os criminosos teriam agido por conta própria e que não receberam apoio de traficantes da região, que estavam incomodados com a repercussão do caso na mídia e na polícia.

