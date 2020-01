Aécio passa bem após cirurgia para tratar apendicite aguda

ESTADÃO CONTEÚDO O tucano teve alta 24 horas após realizar o procedimento cirúrgico



O deputado Aécio Neves (PSDB) passou a virada do ano internado em Florianópolis. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Baía Sul, ele estava com um quadro de apendicite aguda no dia 31 de dezembro e foi submetido a uma cirurgia por vídeo, guiada por uma microcâmera inserida no abdômen, para remover o apêndice no início da tarde do mesmo dia.

Ainda segundo o documento, a operação transcorreu normalmente – Aécio está bem e teve alta nesta quarta-feira (1º), 24 horas após o procedimento cirúrgico. De acordo com a assessoria do deputado, ele continua em Florianópolis, para onde viajou para passar o Réveillon com a mulher e os filhos, que moram lá.

Mineiro de 59 anos, o tucano tem causado divisões internas no PSDB devido ao desgaste público de sua imagem pelas investigações das quais é alvo. Ele aparece em pelo menos nove inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) e é réu em um deles, que trata de um empréstimo de R$ 2 milhões com o ex-executivo da JBS, Joesley Batista, para bancar sua defesa na Operação Lava Jato.

*Com informações do repórter Levy Guimarães