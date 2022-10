Agentes penitenciários encontram celular na cela de Flordelis

Segundo as autoridades, ex-deputada federal estaria usando o aparelho para se comunicar com seu namorado; ela alega que o telefone pertence a outra presa

Reprodução/Globo/26.03.2021 Flordelis será julgada no dia 7 de novembro, ao lado de três filhos e uma neta



A ex-deputada federal Flordelis foi flagrada usando um aparelho celular na cadeia. A denúncia foi feita inicialmente pela defesa da família do Pastor Anderson do Carmo, que foi casado com Flordelis, e confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária. Flordelis estaria usando o celular para se comunicar com o namorado: um produtor musical com o qual vem se relacionando após a morte de Anderson do Carmo, em 2019. O pastor foi morto na garagem de casa com mais de 30 tiros. Flordelis foi apontada como mentora intelectual do crime. A pastora disse que o celular não pertencia a ela, mas sim à outra detenta que ela não soube identificar. Ela chegou a ir para o isolamento após a descoberta do uso do aparelho dentro da cadeia, mas voltou à cela normal. Flordelis, três filhos dela e uma neta serão julgados em 7 de novembro por júri popular. Eles são acusados de ligação direta e indireta na morte do pastor Anderson do Carmo. Flordelis é acusada, entre outros crimes, de homicídio triplamente qualificado.

