Tarcísio cancela participação em debate e Haddad será sabatinado nesta sexta-feira

Assessoria de imprensa do ex-secretário de Infraestrutura confirmou que ele só vai comparecer ao debate realizado pela Globo

Reprodução TV Globo Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas são candidatos ao Governo de São Paulo



O candidato ao Palácio dos Bandeirantes Tarcísio de Freitas (Republicanos) cancelou sua participação no debate que seria realizado nesta sexta-feira, 14, por um pool de veículos. Esse debate, que seria transmitido pelo SBT, agora será realizado como uma sabatina com Fernando Haddad (PT). Nesta mesma semana, Tarcísio cancelou a ida à TV Cultura para participar de um programa ao lado de seu adversário na corrida pelo governo de São Paulo. A assessoria de imprensa do ex-secretário de Infraestrutura confirmou que ele só vai comparecer ao debate realizado pela Globo. Em nota, a equipe disse que os cancelamentos ocorreram por motivo de agenda, uma vez que no curto período do 2º turno é preciso cumprir uma série de compromissos de campanha tendo como prioridade estar perto das pessoas e ouvir as necessidades apresentadas. Nesta quinta-feira, 13, Tarcísio passou o dia em gravações de campanha e reuniões internas, após cancelar sua agenda no Mercado Municipal. Fernando Haddad também não teve agendas públicas e concedeu duas entrevistas a emissoras do interior do Estado, uma de Sorocaba e outra de Mogi das Cruzes. O petista voltou a dizer que, se eleito, vai ampliar o número de câmeras corporais no uniforme da Polícia Militar e que não vai privatizar a Sabesp. Ambas as propostas são contrárias às promessas feitas pelo seu adversário.

*Com informações da repórter Nanny Cox