Alckmin deve ir a Portugal em junho para primeira viagem internacional como vice de Lula

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) durante embarque à China em abril de 2023



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), vai embarcar para Portugal em junho. Esta será a primeira viagem internacional do mandatário desde a posse da chapa Lula-Alckmin. Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já viajou para nove países em 2023. O total gasto nos roteiros internacionais não foi revelado por questões de sigilo e Lula tem sido criticado pelo excesso de viagens que não necessariamente trazem retorno comercial e diplomático ao país. No entanto, durante seu discurso na sede da Fiesp, em São Paulo, na última sexta-feira, 26, o presidente demonstrou que, apesar de já ter feito diversas idas e vindas ao exterior, pretende passar o bastão: “As pessoas estão depositando muita expectativa no Brasil, muita vontade de fazer reuniões empresariais, e Alckmin, eu acho que o ano que vem é sua vez de colocar o Brasil embaixo do braço e sair pelo mundo vendendo os projetos que a gente tem na tentativa de construir parceria”.

Mesmo antes de assumir o mandato, Lula já era o chefe de Estado brasileiro que mais viajou pelo mundo, com 139 partidas ao exterior a um total de 80 países. De acordo com o presidente, agora chegou o momento de seu vice e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços assumir este papel. Com destino a Portugal, Alckmin vai participar no mês que vem do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, previsto para começar no dia 26. Apesar de ser realizado no exterior, o evento é organizado pelas entidades nacionais Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Nessa edição, o foco do fórum é a governança digital. Juristas, acadêmicos, autoridades e representantes da sociedade civil organizada estarão reunidos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na capital do país.

A lista também conta com convidados como o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além dos ministros do governo Lula, como Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, Camilo Santana, da Educação, Marina Silva, do Meio Ambiente, Alexandre Silveira, das Minas e Energia, Luiz Marinho, do Trabalho, Simone Tebet, do Planejamento, Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos e Márcio França, dos Portos e Aeroportos. Também foram convidados os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes e André Mendonça.

*Com informações do repórter David de Tarso