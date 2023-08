Alckmin veta projeto que obriga fornecimento de uniformes escolares em toda a educação básica

Medida seria aplicada para escolas estaduais e municipais e, além do uniforme, o PL também determinava que os Estados e municípios seriam obrigados a fornecer calçados para todos os alunos

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB)



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), no exercício da Presidência da República devido à viagem de Lula (PT) à África, vetou integralmente o Projeto de Lei (PL) 2.108/2019, que prevê o fornecimento obrigatório de uniforme escolar na educação básica pública, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Texto já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional, mas o veto foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 24. A medida seria aplicada para escolas estaduais e municipais. Além do uniforme, o PL também determinava que os Estados e municípios seriam obrigados a fornecer calçados para todos os alunos. No despacho que determina o veto do projeto, Alckmin alegou inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, por entender que a norma desrespeita as leis orçamentarias e as regras fiscais, tendo em vista que não houve a indicação, pelo Congresso, da estimativa de impacto orçamentário e financeiro e das fontes de receita que poderiam bancar as novas despesas. Com o veto, agora cabe aos parlamentares manterem ou derrubarem a decisão do governo.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto