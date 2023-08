Como presidente em exercício, Alckmin se reúne com empresários e investidores em São Paulo

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na África do Sul para participar da 15ª Cúpula dos Brics

Reprodução/Jovem Pan News Presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) vai cumprir uma série de agendas em São Paulo



Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na África do Sul para participar da 15ª Cúpula dos Brics, o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) vai cumprir uma série de agendas em São Paulo. O também vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços se reunirá com empresários na 24ª Conferência do Santander, nesta terça-feira, 22. Alckmin também participa de um evento sobre a renovação de frota de caminhões e ônibus de uma usina ao lado de investidores, empresários e lideranças institucionais. No início do governo, Lula havia adiantado que faria uma intensa agenda internacional neste ano e que gostaria que Alckmin também cumprisse agendas fora de Brasília. Lula fica essa semana na África do Sul para a 15ª Cúpula dos Brics, em Joanesburgo, e para encontros com líderes de outros países.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.