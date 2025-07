Alesp aprova LDO 2026 com previsão de R$ 388 bilhões

Aprovado com 46 votos a 18, o Projeto 412/2025 segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas; proposta projeta um montante 4% acima do previsto para 2025

Sergio Galdino/Alesp Protocolada em maio, a propositura foi objeto de amplo debate na Casa, recebendo 1337 propostas de alterações ao texto



A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) realizou uma sessão extraordinária na última terça-feira (1º) para aprovar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2026. O orçamento aprovado apresenta um aumento de 4% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 388 bilhões. A votação foi marcada por 46 votos a favor e 18 contrários, demonstrando um apoio significativo, mas não unânime, ao projeto. Após a aprovação, o projeto retorna ao governador Tarcísio de Freitas para sanção.

O projeto inicial, enviado pelo governador em março, passou por um processo de revisão que incluiu quase 100 emendas parlamentares. Destas, 311 emendas foram incorporadas ao texto final, refletindo um esforço colaborativo para ajustar o orçamento às necessidades do estado. A receita fiscal prevista no projeto é de R$ 383 bilhões, enquanto as despesas estão estimadas em R$ 372 bilhões, indicando um planejamento financeiro cauteloso.

Entre as emendas aprovadas, destaca-se uma que prioriza a alocação de políticas públicas em cidades com piores índices criminais e maiores áreas ambientalmente preservadas. Esta emenda reflete uma preocupação com a segurança pública e a preservação ambiental, áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento sustentável do estado.

A aprovação da LDO é um passo crucial para a gestão financeira do estado de São Paulo. Ela estabelece as prioridades e metas para o orçamento do governo no próximo ano, definindo como os recursos serão distribuídos e orientando a execução orçamentária. Com a sanção do governador, as diretrizes estabelecidas na LDO garantirão que as metas sejam alcançadas, promovendo uma administração eficiente e responsável dos recursos públicos.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA