Projeto para erradicar pobreza em São Paulo está parado na Alesp

O programa social do governo de São Paulo, intitulado “Superação”, enfrenta desafios na Assembleia Legislativa (Alesp). Este projeto, que visa erradicar a pobreza no estado, foi enviado pelo governador Tarcísio de Freitas para tramitar em regime de urgência. No entanto, ele não conseguiu quórum suficiente para ser votado na última semana. O objetivo do “Superação”, que foi apelidado de “Bolsa Família paulista”, é melhorar a renda de famílias em situação de pobreza, sendo considerado crucial para aprovação ainda este ano, antes do período eleitoral de 2026.

A falta de quórum na Alesp foi observada tanto entre a base aliada do governador quanto na oposição. No dia agendado para a votação, muitos deputados governistas estavam em um evento no interior de São Paulo, onde Tarcísio estava acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A presença de Bolsonaro atraiu os parlamentares, que optaram por comparecer ao evento em vez de participar da sessão na Alesp.

Por outro lado, a oposição, que possui os 24 parlamentares necessários para iniciar a discussão, não compareceu, estratégia usada para impedir o avanço de projetos com os quais não concordam. A expectativa é que a discussão sobre o projeto “Superação” seja retomada na próxima semana.

*Com informações de Beatriz Manfredini