Alesp recebe projeto que regulamenta ‘peeling de fenol’ após caso de morte de empresário

Após a morte de Henrique Chagas, um jovem empresário de 27 anos, decorrente de complicações após um procedimento estético com peeling de fenol em São Paulo, um novo projeto de lei foi protocolado na Assembleia Legislativa (Alesp) nesta quarta-feira (12). O projeto, idealizado pelo deputado Rogério Nogueira (PSDB) pretende regulamentar a prática de procedimentos estéticos invasivos, determinando que sejam realizados apenas por profissionais médicos, com especialização em dermatologia ou cirurgia plástica. A medida busca assegurar a segurança dos pacientes e evitar que tragédias semelhantes voltem a acontecer. A motivação para a criação deste projeto de lei veio após recomendações do Conselho Federal de Medicina, que, impactado pelo caso de Henrique Chagas, emitiu um alerta sobre a urgência de uma regulamentação mais restrita para procedimentos estéticos invasivos. O Conselho ressaltou a necessidade de que essas práticas sejam realizadas em ambientes apropriados, devidamente equipados para enfrentar eventuais complicações, garantindo assim o suporte técnico adequado. Atualmente, a Polícia Civil de São Paulo conduz uma investigação sobre o falecimento do empresário, incluindo o envolvimento de Natália Becker, influencer que realizou o procedimento estético sem a devida qualificação. A polícia também investiga a farmacêutica Daniele Stuart, responsável por vender o curso para Becker. O laudo oficial da morte do Henrique Chagas ainda não foi divulgado.

