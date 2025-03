Alesp vai escolher nova mesa diretora para 2025 e 2026 neste sábado

Favorito, o deputado estadual André do Prado, do PL, deve receber 89 dos 94 votos possíveis para a presidência da Casa; aliado de Tarcísio de Freitas tem o apoio até do PT

Dovulgação/Alesp André do Prado deve ser reeleito presidente da Alesp



A Assembleia Legislativa de São Paulo está em contagem regressiva para a eleição de sua nova Mesa Diretora, que comandará os trabalhos durante o biênio 2025-2026. O pleito está agendado para este sábado, às 15h, e todas as atenções estão voltadas para André do Prado, atual presidente da Assembleia e membro do Partido Liberal (PL). Prado é o favorito para ser reeleito, contando com um apoio massivo que deve se traduzir em 89 dos 94 votos possíveis, conforme indicam informações de parlamentares, inclusive da oposição.

O amplo apoio a André do Prado é fruto de um acordo político que envolve o PL, partidos da base aliada e até mesmo a oposição, incluindo o Partido dos Trabalhadores (PT). Em troca do apoio à reeleição de Prado, o PT terá a oportunidade de indicar o primeiro secretário da Mesa Diretora, um cargo de grande importância, responsável por questões administrativas da Assembleia. Paulo Fiorilo, líder do PT, destacou a postura de Prado em honrar os compromissos firmados com a oposição, o que fortaleceu a aliança.

Apesar do consenso em torno de André do Prado, a eleição não será unânime. Cinco votos estão previstos para a deputada Paula da Bancada Feminista, do PSOL, que mantém a tradição de lançar uma candidatura própria. Esta eleição marca um momento histórico para a Alesp, sendo a primeira reeleição permitida dentro de um mesmo governo, graças a uma alteração legislativa aprovada em outubro do ano passado. Anteriormente, a reeleição só era possível após o término do mandato do governo vigente. Com a nova legislação, André do Prado poderá continuar no cargo, desde que obtenha a maioria simples de 48 votos.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA