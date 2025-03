Primeira reeleição na Alesp: André do Prado, aliado de Tarcísio, deve permanecer no cargo ‘sem dificuldades’, diz líder do PT

Paulo Fiorilo, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, confirmou à coluna acordo para a reeleição de André e elogiou o parlamentar

Rodrigo Costa/Alesp O deputado Paulo Fiorilo (à esq.), líder do PT na Alesp, conversa com André do Prado, presidente da Casa



O atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), não deve encontrar dificuldades para se manter no cargo no pleito marcado para o próximo sábado (15). Aliado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), André deve ser o primeiro a se reeleger após acordo fechado no ano passado, quando a Casa aprovou uma alteração na lei estadual para permitir o movimento. Antes, os mandatos da Mesa Diretora da Alesp duravam dois anos e tinham a reeleição vedada pela Constituição paulista.

Nos corredores, agora, a reeleição de André do Prado já é dada como certa, inclusive pela oposição. Líder do PT na casa, o deputado estadual Paulo Fiorilo afirmou, em conversa com a coluna, que o partido fechou acordo para votar de forma favorável a André. “O PT defende a proporcionalidade na mesa diretora e vai indicar o primeiro secretário. Isso significa que a reeleição do André deve acontecer sem dificuldades.”

A 1ª Secretaria, conhecida como “prefeitura” da Alesp por lidar com a parte administrativa, é considerada uma das mais influentes da Casa. “Além disso o André cumpriu grande parte dos compromissos assumidos com a bancada. Destaco a não indicação de relator especial para os projetos polêmicos”, completou Fiorilo.

A previsão da base aliada de André do Prado é que ele tenha 89 votos — a exceção fica para os cinco deputados da bancada do PSOL, já que a única candidatura de oposição é a da deputada Paula da Bancada Feminista (PSOL). A Alesp é composta por 94 deputados estaduais. Para a eleição da Mesa Diretora, vence quem conseguir a maioria simples dos votos, portanto 48.

